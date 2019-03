Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи розпочалося 14:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.

Як відбувалось жеребкування

Жеребкування допоміг провести легендарний нідерландський форвард П'єр ван Хойдонк.

Жеребкування чвертьфіналу:

Наполі, який пройшов Зальцбург, проведе мегабитву з лондонським Арсеналом!

Вільяреал, легко здолавши Зеніт, проведе дербі з Валенсією.

Бенфіка зустрінеться з кривдником Шахтаря – Айнтрахтом.

А ось Челсі, який розбомбив Динамо, протистоятиме сенсаційній Славії.

Жеребкування півфіналу:

Переможець пари Арсенал – Наполі проти переможця пари Вільяреал – Валенсія.

Переможець Бенфіка – Айнтрахт проти переможця Славія – Челсі.

? The quarter-finals draw in full ?



Most exciting game? #UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U