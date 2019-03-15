toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЄВРОПИ

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було

14:20 2359 Читать на русском
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи розпочалося 14:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.

Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голів

Як відбувалось жеребкування

Жеребкування допоміг провести легендарний нідерландський форвард П'єр ван Хойдонк.

Жеребкування чвертьфіналу:

Наполі, який пройшов Зальцбург, проведе мегабитву з лондонським Арсеналом!

Вільяреал, легко здолавши Зеніт, проведе дербі з Валенсією.

Бенфіка зустрінеться з кривдником Шахтаря – Айнтрахтом.

А ось Челсі, який розбомбив Динамо, протистоятиме сенсаційній Славії.

Жеребкування півфіналу:

Переможець пари Арсенал – Наполі проти переможця пари Вільяреал – Валенсія.

Переможець Бенфіка – Айнтрахт проти переможця Славія – Челсі.

Хто взяв участь

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які подолали 1/8 фіналу:

Челсі (Англія)

Наполі (Італія)

Валенсія (Іспанія)

Арсенал (Англія)

Вільяреал (Іспанія)

Айнтрахт Ф (Німеччина)

Славія (Чехія)

Бенфіка (Португалія)

Регламент жеребкування

Жеребкування повністю відкрите, сіяних і несіяних команд немає. Клуби з однієї національної асоціації можуть виявитися в одній парі.

Команда, яку в кожній парі дістануть першою, проведе перший чвертьфінальний матч на своєму полі. При цьому Арсенал і Челсі не зможуть провести домашні матчі в один день. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть той самий ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це Арсенал, зіграє матч-відповідь на виїзді.

На відміну від попередніх сезонів, всі учасники відразу дізнаються шлях до вирішального матчу. Після жеребкування чвертьфіналу відбудеться жеребкування півфіналу. Після нього в адміністративних цілях буде визначено номінальний господар фіналу в Баку.

Коли відбудуться матчі

Повний розклад матчів, включаючи можливу перестановку матчів Арсенала, буде обговорено близько 14:45. Щодо календаря матчів 1/2 фіналу, він буде обговорений не пізніше 20 квітня.

Матчі 1/2 фіналу: 2 і 9 травня

Фінал: середа, 29 травня, Олімпійський стадіон, Баку

Теги
Валенсія Валенсія Вільяреал Вільяреал Наполі Наполі Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Славія Прага Славія Прага Бенфіка Бенфіка Челсі Челсі Арсенал Арсенал Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
6
хв
Ніцца
20:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук