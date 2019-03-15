Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи розпочалося 14:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.

Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голів

Як відбувалось жеребкування

Жеребкування допоміг провести легендарний нідерландський форвард П'єр ван Хойдонк.

Жеребкування чвертьфіналу:

Наполі, який пройшов Зальцбург, проведе мегабитву з лондонським Арсеналом!

Вільяреал, легко здолавши Зеніт, проведе дербі з Валенсією.

Бенфіка зустрінеться з кривдником Шахтаря – Айнтрахтом.

А ось Челсі, який розбомбив Динамо, протистоятиме сенсаційній Славії.

Жеребкування півфіналу:

Переможець пари Арсенал – Наполі проти переможця пари Вільяреал – Валенсія.

Переможець Бенфіка – Айнтрахт проти переможця Славія – Челсі.

Хто взяв участь

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які подолали 1/8 фіналу:

Челсі (Англія)

Наполі (Італія)

Валенсія (Іспанія)

Арсенал (Англія)

Вільяреал (Іспанія)

Айнтрахт Ф (Німеччина)

Славія (Чехія)

Бенфіка (Португалія)

Регламент жеребкування

Жеребкування повністю відкрите, сіяних і несіяних команд немає. Клуби з однієї національної асоціації можуть виявитися в одній парі.

Команда, яку в кожній парі дістануть першою, проведе перший чвертьфінальний матч на своєму полі. При цьому Арсенал і Челсі не зможуть провести домашні матчі в один день. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть той самий ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це Арсенал, зіграє матч-відповідь на виїзді.

На відміну від попередніх сезонів, всі учасники відразу дізнаються шлях до вирішального матчу. Після жеребкування чвертьфіналу відбудеться жеребкування півфіналу. Після нього в адміністративних цілях буде визначено номінальний господар фіналу в Баку.

Коли відбудуться матчі

Повний розклад матчів, включаючи можливу перестановку матчів Арсенала, буде обговорено близько 14:45. Щодо календаря матчів 1/2 фіналу, він буде обговорений не пізніше 20 квітня.

Матчі 1/2 фіналу: 2 і 9 травня

Фінал: середа, 29 травня, Олімпійський стадіон, Баку