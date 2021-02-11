"Александр совсем не употребляет алкоголь. Не скажу, что жду, но не против когда-то выпить с ним вина. Спрашиваю его, говорю, что он обещал. Ответил, что, может, после свадьбы.

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Но нет. На свадьбе тоже не пил. Я даже думала, что, может, он выпьет бокал какого-то шампанского или вина, а мы сделаем рекламу с каким-то брендом. Человек за 24 года ни разу не употребляла алкоголь, а здесь выпьет бокал. Вышла бы прикольная реклама бренда. Но он не согласился. Говорит, что выпьет после того, как родится ребенок или выиграет Лигу чемпионов или Евро. Должно произойти громкое событие", – сказала Седан в программе Вацко Live.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел в футболке Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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