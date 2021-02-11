"Олександр зовсім не вживає алкоголь. Не скажу, що чекаю, але не проти колись випити з ним вина. Питаю його, кажу, що він обіцяв. Відповів, що, може, після весілля.

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Але ні. На весіллі теж не пив. Я навіть думала, що, може, він вип'є келих якогось шампанського або вина, а ми зробимо рекламу з якимось брендом. Людина за 24 роки жодного разу не вживала алкоголь, а тут вип'є келих. Вийшла б прикольна реклама бренду. Але він не погодився. Каже, що вип'є після того, як народиться дитина або виграє Лігу чемпіонів або Євро. Повинна статись гучна подія", – сказала Седан у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів у футболці Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу.

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