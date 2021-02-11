Дружина Зінченка зізналась, коли хавбек збірної України наважиться спробувати алкоголь
Дружина гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка розповіла про ставлення чоловіка до спиртних напоїв.
"Олександр зовсім не вживає алкоголь. Не скажу, що чекаю, але не проти колись випити з ним вина. Питаю його, кажу, що він обіцяв. Відповів, що, може, після весілля.
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Але ні. На весіллі теж не пив. Я навіть думала, що, може, він вип'є келих якогось шампанського або вина, а ми зробимо рекламу з якимось брендом. Людина за 24 роки жодного разу не вживала алкоголь, а тут вип'є келих. Вийшла б прикольна реклама бренду. Але він не погодився. Каже, що вип'є після того, як народиться дитина або виграє Лігу чемпіонів або Євро. Повинна статись гучна подія", – сказала Седан у програмі Вацко Live.
Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів у футболці Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу.
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