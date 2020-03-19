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Легионер Карпат рассказал об особенностях карантина в Люксембурге

22:26 19 Читати українською
Легионер Карпат рассказал об особенностях карантина в Люксембурге
Марвин Мартинс (в центре) / фото Е. Кравса

Защитник львовских Карпат Марвин Мартинс поделился мыслями относительно вынужденной паузы в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса.

"С каждым днем в Люксембурге ситуация усложняется. У нас не настолько большое количество населения, однако случаев заражения очень много. Правительство предпримет радикальные меры.

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Что касается меня, то я почти постоянно нахожусь в квартире – это довольно сложно. Радует, что моим соседом является Тим Халль и мы много времени проводим вместе. В основном просматриваю фильмы и играю в онлайн-игры с моим товарищем из Люксембурга", – цитирует легионера официальный сайт клуба.

К слову, в сезоне 2019/20 Марвин Мартинс провел 22 матча в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч.

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Теги
коронавирус Карпаты Карпаты Марвин Мартинс Марвин Мартинс
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