Жена Икарди перевезла детей в эпицентр коронавируса – бывший муж жестко раскритиковал звездную пару

Бывший муж Ванды Нары жестко раскритиковал нынешнюю жену Икарди за нарушения норм соблюдения карантина.

Икарди и Ванда решили покинуть Париж и дождаться возобновления сезона в Милане, где у пары есть собственный дом. Этот поступок не понравился бывшему мужу девушки Макси Лопесу, ведь в рискованную поездку отправились также трое его детей. Форвард Кротоне бурно отреагировал на этот поступок.

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"Я хотел бы знать, на основе каких критериев вы нарушили карантин во время глобальной пандемии. Когда всех просят не выходить на улицу, наши дети летят из одной страны в другую. Вы переехали в эпицентр заражения в Италии, даже не заботясь о последствиях?

Что не так с вашей головой в эти моменты? Самое священное в мире сейчас – это здоровье наших детей? Я возмущен отсутствием осознания. Если вы не можете сделать это для себя, сделайте это для них. Сегодня ты мать пятерых детей, но, кажется, ты этого не понимаешь", – написал Макси Лопес в соцсетях.

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