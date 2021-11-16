Трехлетний период работы в испанской Барселоне завершился для Рамона Планеса. Он ушел с должности спортивного директора каталонцев.

54-летний функционер договорился о завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

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У Планеса было еще два года по контракту с Барсой, но он решил покинуть Камп Ноу. Такое решение опытного специалиста вызвано назначением Хави Эрнандеса на должность наставника команды. "Блаугранас" в скором времени начнут поиски нового спортивного директора. Один из претендентов на должность – многолетний защитник каталонцев Карлес Пуйоль.

К слову, Рамон Планес начал карьеру функционера еще в 1999 году в скромном Оспиталете. Также он работал в Расинге, Алавесе, Льейде, Эспаньоле, Тоттенхеме, Эльче, Райо Вальекано и Хетафе.

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