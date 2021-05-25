Фран Гарсия, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, ворвался в список претендентов на гол года эффектным забитым мячом в составе Райо Вальекано.

Молодой фулбек отличился в 41-м туре Сегунды против Кастельона.

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На 51-й минуте Гарсия принял мяч в центре поля, немного продвинулся вперед и нанес потрясающий удар в девятку метров с 30-ти – голкипер "ушастых" был бессилен. Благодаря победе (2:0) Райо Вальекано вернулся в зону плей-офф Ла Лиги 2 за тур до финиша чемпионата.

Если "пчелы" выйдут в Примеру, то мадридский Реал автоматически потеряет своего воспитанника. Арендным соглашением с Райо Вальекано "сливочные" предусмотрели опцию обязательного выкупа защитника за 2 млн евро. Менеджмент Реала не спрогнозировал прогресс Франа Гарсии, поэтому заложил жалкие отступные.

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