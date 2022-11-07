В 16-м туре Лиги Жупиле Гент одолел Брюгге со счетом 2:0. Фанаты хозяев развернули на трибуне баннер с надписью "Смерть изменникам, Яремчук – Иуда". В официальном заявлении "буйволы" осудили поступок отдельных болельщиков.

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"Гент не одобряет баннер, который был вывешен в адрес Романа Яремчука. Это не об уважении, такому баннеру не место на нашем стадионе. Это была работа нескольких людей без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Были приняты меры, чтобы баннер быстро сняли. От имени клуба просим прощения перед Яремчуком", – говорится на сайте .

Форвард сборной Украины провел 31 минуту в матче, но результативными действиями против своей бывшей команды, за которую выступал в течение 2017-2021 годов, не отмечался.

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