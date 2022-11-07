У 16-му турі Ліги Жупіле Гент здолав Брюгге з рахунком 2:0. Фанати господарів розгорнули на трибуні банер з написом "Смерть зрадникам, Яремчук – Юда". В офіційній заяві "буйволи" засудили вчинок окремих уболівальників.

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"Гент не схвалює банер, який було вивішено на адресу Романа Яремчука. Це не про повагу, такому банеру не місце на нашому стадіоні. Це була робота кількох людей без відома клубу та, звичайно, без дозволу. Було вжито заходів, щоб банер швидко зняли. Від імені клубу просимо вибачення перед Яремчуком", – йдеться на сайті.

Форвард збірної України провів 31 хвилину в матчі, але результативними діями проти своєї колишньої команди, за яку виступав протягом 2017-2021 років, не відзначався.

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