В премьерном туре Серии А Торино на своем поле проиграл Аталанте из Бергамо. Смотрите видео забитых мячей и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

"Богине" удалось забить быстрый мяч. На 6-й минуте Луис Муриель протащил мяч по флангу, сместился на угол штрафной и роскошно положил под перекладину.

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Однако, в дальнейшем развить свой успех бергамаски не смогли. А во втором тайме Торино даже сумел сравнять счет. Это Андреа Белотти решился пробить с линии штрафной – мяч срикошетил от защитника и по странной дуге оказался за спиной Муссо. Но в добавленное арбитром время Аталанта таки вырвала победу, когда юный Роберто Пикколи оказался самым расторопным в штрафной зоне "быков".

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