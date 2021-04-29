"Я предпочел бы сыграть с Миланом или какой-то английской или немецкой командой, чем с Динамо в Кубке УЕФА. Почему? В Украине у Динамо была история.

Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и выделил самого сложного оппонента в УПЛ

Динамо с Шахтером всегда вели борьбу за первое место. Металлист всегда был третьим. Система была завязана под эти два клуба. Жребий дает Динамо. Что происходит?

Все украинские футболисты Металлиста, как бы так правильнее выразиться, с большим пиететом относились к Динамо. Они считали Динамо более сильной командой, понимаете? Получается, уже до игры сложился такой климат в коллективе — дескать, сложно будет победить Динамо. Вот почему я говорю, что лучше было бы сыграть с Миланом. На 100 % нам было бы легче. Не было бы этого почтительного отношения к Динамо", – сказал Жажа в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Динамо победило Металлист по правилу выездного гола, выиграв 1:0 в Киеве, и проиграв 2:3 в Харькове и пробилось в четвертьфинал Кубка УЕФА.

"Неудивительно, что Холанд хотел футболку Зинченко": украинец с ассистом взял Париж и ведет Ман Сити в финал ЛЧ