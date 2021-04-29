"Я краще хотів би зіграти з Міланом або якоюсь англійською чи німецькою командами, ніж з Динамо в Кубку УЄФА. Чому? В Україні у Динамо була історія.

Жажа назвав найсильнішого українського футболіста і виділив найскладнішого опонента в УПЛ

Динамо з Шахтарем завжди вели боротьбу за перше місце. Металіст завжди був третім. Система була зав'язана під ці два клуби. Жереб дає Динамо. Що відбувається?

Всі українські футболісти Металіста, як би так правильніше висловитися, з великим пієтетом ставилися до Динамо. Вони вважали Динамо сильнішою командою, розумієте? Виходить, ще до гри склався такий клімат в колективі – мовляв, складно буде перемогти Динамо. Ось чому я кажу, що краще було б зіграти з Міланом. На 100% нам було б легше. Не було б цього шанобливого ставлення до Динамо", – сказав Жажа в інтерв'ю журналу "Футбол".



Нагадаємо, Динамо перемогло Металіст за правилом виїзного гола, вигравши 1:0 в Києві, і програвши 2:3 у Харкові і пробилось у чвертьфінал Кубка УЄФА.

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