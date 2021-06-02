46-летний португалец возглавил Аль-Хиляль, сообщает официальный сайт клуба.

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Жардим занял должность, ставшую вакантной после ухода бывшего наставника львовских Карпат Жозе Мораиша. Тот в свою очередь лишь месяц назад сменил Рожериу Микале. Последний работал с аравийским грандом после отставки Развана Луческу в феврале. Творческая пауза Жардима продолжалась с декабря 2019-го, когда он во второй раз был уволен боссами Монако.

Именно с монегасками связаны наибольшие карьерные успехи португальского специалиста. Леонарду Жардим стал с ними чемпионом Франции и вывел княжеский клуб в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.

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