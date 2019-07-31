Зенит согласовал трансфер Малкома – в России хавбек Барселоны будет получать огромную зарплату

Вингер Барселоны Малком продолжит карьеру в чемпионате России.

Барселона и Зенит полностью согласовали трансфер вингера Малкома, а официально об этом должны сообщить в ближайшее время, утверждает Sky Sport Italia.

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По информации издания, испанский клуб получит за 22-летнего игрока 40 млн евро. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет. В Зените вингер будет зарабатывать 6,5 млн евро за сезон.

К слову, Малком является воспитанником Коринтианса. Футболист перешел в Барселону из Бордо летом 2018 года. Сумма трансфера составила 41 млн евро. В прошлом сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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