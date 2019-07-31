Зеніт узгодив трансфер Малкома – в Росії хавбек Барселони отримуватиме величезну зарплату

Вінгер Барселони Малком продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії.

Барселона та Зеніт повністю узгодили трансфер вінгера Малкома, а офіційно про це повинні повідомити найближчим часом, стверджує Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, іспанський клуб отримає за 22-річного гравця 40 мільйонів євро. З петербурзьким клубом футболіст підпише контракт терміном на п'ять років. У Зеніті вінгер буде заробляти 6,5 млн євро за сезон.

До слова, Малком є ​​вихованцем Корінтіанса. Футболіст перейшов в Барселону з Бордо влітку 2018 року. Сума трансферу склала 41 млн євро. У минулому сезоні бразилець провів 15 матчів в іспанській Примері, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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