"Катар поддержал инициативу президента Украины, но ФИФА ее заблокировала и не разрешит показывать видеообращение президента перед финальной игрой.

Офис Президента будет распространять видео вне зависимости от того, выпустит ли ФИФА его в свой эфир. Решение заблокировать его покажет, что ФИФА потеряла свое ценное понимание футбола как игры, объединяющей людей, а не поддерживающей разногласия", – CNN цитирует письмо от Офиса Президента.

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Также источник получил видеокопию обращения Зеленского, записанного заранее. В ролике глава нашего государства говорит, что футбол призван обьединить мир и призывает к "чемпионату мира, а не мировой войне". ФИФА признала это сообщение слишком политическим и в пятницу отправила копию текста обращения в штаб-квартиру в Швейцарии.

"В обращении президента нет ничего политического или чего-то другого, что придает политическую окраску спортивному событию. Там нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений. У ФИФА еще есть время, чтобы исправить свою ошибку. ФИФА не должна бояться, что слова мира прозвучат на всемирном празднике футбола", – было подчеркнуто в письме ОП.

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