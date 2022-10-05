Президент Украины Владимир Зеленский радуется за Родину, которая даже во время войны претендует на мировые форумы.

Глава государства с оптимизмом принял нынешнее решение присоединить Украину к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года.

Война, большие расстояния, роль Украины наряду с Испанией и Португалией – известны первые детали заявки на проведение ЧМ

"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу. Украина выстоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку главам правительств государств – Педро Санчесу и Антониу Коште", – написал Зеленский в Twitter.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, а в 2026-м турнир примут США, Мексика и Канада. Сборная Украины только раз играла на чемпионате мира – в 2006 году "сине-желтые" дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

Украина, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира