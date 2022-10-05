Президент України Володимир Зеленський радіє за Батьківщину, яка в час війни претендує на світові форуми.

Глава держави з оптимізмом сприйняв нинішнє рішення приєднати Україну до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу 2030 року.

Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією – відомі перші деталі заявки на проведення ЧС

"Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку очільникам урядів держав – Педро Санчесу та Антоніу Кошті", – написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада. Збірна України лише раз грала на чемпіонаті світу – у 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.

Україна, Іспанія і Португалія офіційно подали заявку на проведення чемпіонату світу