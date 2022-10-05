Матчи ЧМ-2030 могут пройти в Украине. УАФ присоединилась к заявке Испании и Португалии, став кандидатом на проведение Мундиаля.

Сегодня, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА прошел брифинг с участием президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса, президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

В ходе брифинга объявили, что Испания и Португалия привлекли Украину к своей совместной заявке на проведение чемпионата мира 2030 года. УЕФА уже поддержал это решение, сообщает официальный сайт УАФ.

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Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже. Ранее сообщалось, что наша страна примет матчи одной из групп Мундиаля. Конечно, в случае победы заявки.

"Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена ​​на осуществление вклада в восстановление страны благодаря силе футбола.

Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение чемпионата мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны. Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА.

Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит эту инициативу. Добро пожаловать, Украина,к заявке на чемпионат мира-2030!", – говорится в совместном официальном пресс-релизе участников.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, а в 2026-м турнир примут США, Мексика и Канада. Сборная Украины только раз играла на чемпионат мира – в 2006 году "сине-желтые" дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

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