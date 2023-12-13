"Президент УЕФА выразил непоколебимую поддержку и восхищение Украиной и мужеством ее народа в эти трудные времена и выразил надежду на скорое и мирное решение, которое принесет Украине стабильность и процветание. Он также пожелал удачи сборной Украины в ее будущих матчах плей-офф за выход на Евро-2024.

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Господин Зеленский выразил благодарность УЕФА за содействие миру, толерантности и честности через свои соревнования и поддержку, которую оказывает руководящий орган европейского футбола Украине с начала конфликта", – пишет пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Украины не смогла квалифицироваться на Евро-2024, сыграв вничью со сборной Италии (0:0) в скандальном матче последнего тура отбора. Однако у подопечных Сергея Реброва еще есть шанс поехать на Евро, пробившись на турнир через плей-офф Лиги наций.

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