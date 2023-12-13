"Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захоплення Україною та мужністю її народу в ці важкі часи та висловив надію на швидке та мирне розв’язання, яке принесе Україні стабільність та процвітання. Він також побажав удачі збірній України в її майбутніх матчах плей-оф за вихід на Євро-2024.

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Пан Зеленський висловив вдячність УЄФА за сприяння миру, толерантності та чесності через свої змагання та за підтримку, яку надає керівний орган європейського футболу Україні з початку конфлікту", – пише прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватися на Євро-2024, зігравши внічию зі збірною Італії (0:0) в скандальному матчі останнього туру відбору. Однак у підопічних Сергія Реброва ще є шанс поїхати на Євро, пробившись на турнір через плей-офф Ліги націй.

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