"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать.

Где купить новую форму сборной Украины на Евро-2020 – все варианты и цена игровой футболки

На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", – написал Зеленский в своем Instagram.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки. Это спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписей "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями.

Евро для "сине-желтых" начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартете С сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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