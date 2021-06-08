Форма сборной Украины на чемпионат Европы-2020 – самая резонансная тема последних дней. Где можно приобрести новую футболку и ее цена – разобрался "Футбол 24".

Сборная Украины вызвала настоящий фурор, представив новую игровую форму, в которой наша национальная команда будет играть на Евро-2020. "Сине-желтые" уже провели один поединок в новой экипировке – в Харькове подопечные Андрея Шевченко разбили Кипр со счетом 4:0.

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Новая форма сборной Украины изготовлена в трех цветах – синем, желтом и белом. Экипировка содержит лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!", а на груди разработчики разместили карту Украины с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, а также аннексированым Россией Крымом.

Это вызвало большое возмущение в стране-агрессоре. Россияне видят в такой форме национальной команды Украины политический подтекст и уже обратились по этому поводу в УЕФА. Правда, Союз европейских футбольных асосиаций в ответ на запрос местных СМИ уже заявил, что футболка сборной Украины на Евро-2020 утверждена в соответствии с правилами по экипировке.

Резонанс вокруг формы вызвал массовый спрос на новые футболки "сине-желтых". Экс-игрок национальной сборной Евгений Левченко уже заявил, что обязательно приобретет один экземпляр после реакции россиян. Его путем готовы пойти и немало обычных болельщиков. "Футбол 24" выяснил, где и как приобрести новую форму сборной Украины на Евро-2020.

Где купить новую форму сборной Украины

По состоянию на момент выхода материала есть две официальные точки продаж. Первая – на официальном сайте Joma в Украине. Именно испанский производитель является техническим партнером сборной Украины. Болельщики имеют возможность выбрать все 3 комплекта – желтый, синий или белый. Цена игровой футболки – 1888 гривен. Можно сэкономить, приобретя форму из предыдущей коллекции – ее стоимость составляет 1450 гривен.

Футболку можно заказать онлайн в интернет-магазине, по телефону, а также предусмотрена возможность приобретения в одном из магазинов Киева (бульвар Дружбы народов, 21 и Электротехническая, 45).

Также футболку сборной Украины можно приобрести онлайн на сайте Эпицентра – титульного спонсора "сине-желтых". В наличии также есть все 3 варианта, а цена – 1857 гривен за футболку. Форму можно как забрать лично, так и заказать курьерскую доставку. Покупатели формы смогут получить свой товар с 10 июня.

А вот в официальном фан-шопе УАФ новых футболок сборной Украины пока нет в наличии. Как и нет информации о примерном сроке ее поступления в продажу.

Напомним, первый матч на Евро-2020 Украина сыграет в воскресенье, 13 июня. Соперником станет команда Нидерландов, начало игры – в 22:00 по Киеву.

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