Контрольную игру принял стадион Металлист. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Кипр на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Это четвертая встреча в противостоянии команд. Ранее они по разу побеждали и играли вничью. Кипр в 2021 году за 4 матча забил лишь 1 гол (Словении), а пропустил – 2. Чаще всего наши сегодняшние соперники завершали поединки со счетом 1:0. В то же время для подопечных Шевченко это последний спарринг перед стартом на Евро-2020 (против Нидерландов 13 июня) и возможность продолжить победное шествие после удачного поединка с Северной Ирландией.

Украина – Кипр: онлайн-трансляция матча

На старте игры Ярмоленко вырезал неплохой пас за спины. Яремчук забрался в офсайд да и еще разбил лицо вратаря соперника. После длительной паузы оба упомянутых игрока и Зинченко продолжили остро комбинировать. Последний отдал роскошный пас с левого фланга на границу вратарской. Яремчук пробил в голкипера с нескольких метров – стабильные проблемы с реализацией легко не исчезнут. Забарный очень некомфортно чувствует себя на непривычном правом фланге защиты. На другом краю Соболь также испытывает определенные проблемы с уверенностью. Поэтому линия атаки действует как бы сама по себе без особого подспорья крайних защитников.

Украина – Кипр – видео голов

Гости верны своему новому стилю. Кипр глубоко сидит перед своей штрафной. У нас тотальный контроль мяча – более 80% времени. Малиновский завозился и допустил потерю на ровном месте, а мог ведь пробивать с удобной позиции. Зубков и Зинченко слева прекрасно чувствуют ситуацию на поле и быстро двигают мяч вперед. Идут постоянные острые передачи на Яремчука, снова едва не вышел Роман на свидание с Панаги, у которого слетела повязка со лба – очередная пауза. Шевченко что-то активно объясняет Соболю, запасные фулбеки работают не так креативно, как мы привыкли видеть.

Первый удар киприотов на 20 минуте. Папулис технично прошел Забарного и еще одного игрока, но пробил в руки Пятову, который надежно прикрыл ближний угол. И снова Зинченко забрасывает, Зубков стремительно разгоняет атаку и отдает последний пас, а Яремчук не может попасть. Все довольно прилично у украинцев, кроме последнего удара. Карнавал в штрафной Кипра. Зинченко протянул круглого и тонко в разрез отдал на Зубкова, тот в падении протолкнул Ярмоленко – удар пяткой, еще один сейв Панаги. КАК?! Очередной рывок Зинченко, который ведет сегодня игру. Соболь наконец-то классно прострелил, но Яремчук, словно завороженный, пробивает в голкипера с убойной позиции.

А хавбеку Манчестер Сити короткий отдых после финала ЛЧ пошел на пользу. На этот раз Зинченко решил сам пробить метров с 25 – эффектно, между ног защитника, в дальнюю штангу. Зубков заработал Панайоту красную карточку, а партнерам 11-метровый. Дальний пас Малиновского, Александр сделал рывок из центра поля, элегантно прокинул через оппонента и упал в штрафной. Ярмоленко реализовал пенальти без каких-либо проблем. Зинченко мгновенно отдает на Зубкова, как только тот остается один в 13 метрах перед воротами – неточный удар мимо ворот немного портит прекрасное впечатление о вингере Ференцвароша.

Ярмола своими танцами вскружил голову защитнику и прострелил – Иоанну рукой прервал. Теперь уже Зинченко реализует пенальти. Беременная Влада Седан боялась смотреть на этот удар, но все завершилось гармоничным ударом ее возлюбленного. Впечатляющий тайм в исполнении сборной. Опять в целом очень сильно до перерыва, но неважно в чужой штрафной. Почти без ошибок в защите, вдохновенно впереди. С другой стороны на Евро таких посредственных соперников точно не будет.

В перерыве Степаненко и Марлос вышли вместо Макаренко и Зубкова. Этнический бразилец сразу же выдал серию ударов после передач Соболя. Моменты-близнецы завершались сейвами голкипера, которому особо не пришлось геройствовать. Яремчук после паса Зинченко в очередной раз не прошил голкипера. И вот на 59-й Романа прорвало. Сумасшедшая самба Зинченко, Ярмоленка и Марлоса – 5 пасов в касание, киприоты в роли статистов, у Яремчука уже не было шансов промазать перед пустыми воротами. Лидер Шахтера, немало поигравший на стадионе Металлист, делает третий гол и почти доводит до полного погрома. Марлос рывком и передачей создал момент для Ярмоленко, который не смог переиграть вратаря в простой ситуации.

Караваев на 60-й заменил Матвиенко. Забарный может больше не мучаться на фланге. Несколько моментов настораживают даже в этой феерии. Перед своей штрафной откровенно растерялись наши защитники под активным прессингом соперника, а это всего лишь Кипр. Несколько ужасных потерь, которые соперник покласснее может использовать. Марлос на кураже подсекает снаряд на Ярмоленко. Неудачный удар Андрея благодаря рикошету превращается в 4 гол. Дубль ассистов вингера Шахтера, дуплет резервиста Вест Хэма. Судаков и Беседин заменили Малиновского и Яремчука. Нужен отдых нашим незаменимым игрокам. Боже, если бы не Панаги, счет мог быть и 10:0, у нас 19 ударов за 70 минут.

Караваев на Судакова, голкипер берет удар в дальний угол. Шевченко расстроился так, будто это он не использовал классный момент. Последние 20 минут Шапаренко вместо Ярмоленко. Соболь добавил по ходу матча. Классное подключение в штрафную, идеальный разрезной пас Зинченко. И только Панаги снова и снова тянет почти все, что может. Судаков прострелил с того же левого края – Беседин также не смог переиграть вратаря. Динамовец получше действует в подыграше, несколько раз неплохо комбинировал с партнерами.

Степаненко далек от идеальной формы. Очень уж легко Тарас позволил себя пройти на фланге, перед тем неприятно обрезался. Хорошо, что обошлось. Подача стандарта, Соболь проиграл верховую борьбу, удар выше. Миколенко забавно зевает на скамейке запасных, доигрываем в откровенно экспериментальном составе, немного снизилась атакующая динамика, но свои 24 удара (12 в створ) команда Шевченко набила.