"Конечно, не каждый год выходишь в финал Кубка Украины, тем более, впервые команда из Первой лиги. Это была маленькая сказка. Но стоит отметить, что Шахтер настроился хорошо и никакой недооценки не было с их стороны. Никакого шанса в тот день у нас не было.

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На следующий день у нас был ужин. Все были с женами, с детьми, но не знаю, сколько именно кабанов зажарили", – заявил Поднебенной в комментарии Украинскому футболу.

Стоит отметить, а два года в Ингульце эксхавбек провел в общей сложности 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста. Футболист завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Напомним, в сезоне 2018/19 Ингулец, выступавший в то время в Первой лиге, получил путевку в финал Кубка Украины, где команда из Кировоградщины соревновалась с донецким Шахтером, но потерпела сокрушительное поражение (0:4).

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