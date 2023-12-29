"Звісно, не кожного року виходиш до фіналу Кубка України, тим паче вперше команда з Першої ліги. Це була маленька казка. Але варто зазначити, що Шахтар налаштувався добре і ніякої недооцінки не було з їхньої сторони. Жодного шансу в той день у нас не було.

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Наступного дня у нас була вечеря. Усі були з дружинами, з дітьми, але не знаю, скільки саме кабанів засмажили", – заявив Піднебенной у коментарі Українському футболу.

Варто зазначити, а два роки в Інгульці ексхавбек провів загалом 35 матчів, в яких забив чотири голи та віддав три асисти. Футболіст завершив професійну кар'єру в 2023 році.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Інгулець, який на той час виступав у Першій лізі, здобув путівку у фінал Кубка України, де команда з Кіровоградщини змагалась з донецьким Шахтарем, але зазнала нищівної поразки (0:4).

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