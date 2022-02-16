"Это возможность для нас. Главная цель – выйти в Лигу чемпионов следующего года, и у нас есть два пути: войти в четверку лучших в чемпионате или выиграть Лигу Европы. Нам нужны болельщики. Нам не повезло в жеребьевке, потому что для меня Наполи – команда уровня Лиги чемпионов, но наша цель – соревноваться и пройти как можно дальше. А Лига Европы – это не третий дивизион. Это великолепное соревнование. Не самое лучшее, но хорошее. Последние чемпионы – Севилья, Вильяреал.

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Не будем обманывать себя – мы бы хотели быть в Лиге чемпионов, и меня злит, что этого не произошло, но мы в Лиге Европы. Это возможность, и если мы выиграем, это отправит нас в Лигу чемпионов. Я вижу в этом возможность. Два сезона назад пара Барселона – Наполи была в плей-офф ЛЧ. Мы мотивированы. Все игроки будут важны. Здесь нет парадной двери в основу. Все игроки отдаются и соревнуются, они должны все доказывать. "Фиксированная" одиннадцатка здесь играть не будет.

Что могла бы показать Барса в плей-офф нынешней ЛЧ? Это все гипотезы. Мы бы хотели, но наша реальность такова. Наша реальность – это Лига Европы и Наполи. Мы здесь не для того, чтобы мыслить гипотезами. Мы не сделали домашнее задание, поэтому оказались на этом уровне", – приводит слова Хави AS.

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