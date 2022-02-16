Победная перестрелка с Хетафе давала поклонникам Атлетико поводы для оптимизма. Если бы команда Симеоне выиграла и в этот раз, то обходила Барселону, забирая место в зоне Лиги чемпионов. Соперник казался не слишком грозным – Леванте, проигравший 3 матча подряд и безнадежно сидевший на дне таблицы Примеры.

Мальорка победила Атлетик в эффектной перестрелке с пятью голами

Первый тайм быстро спустил мадридцев с небес на землю. Вернулась привычная беззубость в атаке, а защита постоянно проваливалась. Именно Леванте создал самый лучший момент до перерыва. Хорхе де Фрутос из центра поля вывалился на свидание с Облаком, однако кипер Атлетико был сильнее в ближнем бою.

В перерыве Симеоне не смог достучаться до подопечных, и на 54-й минуте пришло закономерное наказание. Оборона хозяев оставила кучу пространства в собственной штрафной – Мелеро мощным ударом в ближний угол "прошил" Облака. Лишь после этого Атлетико показал какие-то атакующие потуги. Корреа с хорошей позиции пробил мимо ворот, а Кондогбия заработал "фальшивый" пенальти. Дуарте действительно сыграл рукой в ​​своей штрафной, однако повтор помог бригаде арбитров зафиксировать офсайд у Льоренте.

На 64-й минуте Леванте чуть не скопировал голевую атаку. Снова быстрая комбинация на пространстве, снова удар в ближний угол – на этот раз Облак был более внимательным. Симеоне выпустил Фелиша и Суареса, но это не очень помогало. Рефери добавил непонятные 7 минут, за которые произошло много интересного. Корреа забил эфетным ударом через себя, но перед этим Хименес толкал Касереса – гол отменен. Мальса едва не шокировал Облака ударом с 45 метров, но подстраховала перекладина. На последних секундах словенец сам побежал в чужую штрафную площадку и даже пробил головой – неточно.

Теперь Атлетико рискует потерять и пятое место, если Реал Сосьедад выигрывает свой матч. Леванте отмечает локальный успех, но остается последним с отставанием в 10 очков от спасительной зоны.

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