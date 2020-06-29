"Завтра – важный день": Маротта – о трансфере Хакими

Генеральный директор Интера Беппе Маротта рассказал, как проходят переговоры с Ашрафом Хакими.

"Владельцы Интера намерены продолжать покупать ключевых игроков. Я подтверждаю, что мы находимся в продвинутых переговорах по Хакими. Спортивный директор клуба проделал отличную работу, теперь мы должны завершить переговоры.

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Завтра будет важный день, я настроен оптимистично. Работа, выполненная клубом за последние два месяца, потом принесет значительные плоды", – приводит слова Маротты Goal со ссылкой на Sky Sports.

Нынешний сезон защитник провел в дортмундской Боруссии на правах аренды. В последнем розыгрыше Бундеслиги Хакими сыграл в 33-х матчах, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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