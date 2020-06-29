"Завтра – важливий день": Маротта – про трансфер Хакімі

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта розповів, як проходять переговори із Ашрафом Хакімі.

"Власники Інтера мають намір продовжувати купувати ключових гравців. Я підтверджую, що ми перебуваємо в просунутих переговорах щодо Хакимі. Спортивний директор клубу виконав відмінну роботу, тепер ми повинні завершити переговори.

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Завтра буде важливий день, я налаштований оптимістично. Робота, виконана клубом за останні два місяці, згодом принесе значні плоди", – наводить слова Маротти Goal з посиланням на Sky Sports.

Нинішній сезон захисник провів у дортмундській Борусії на правах оренди. У останньому розіграші Бундесліги Хакімі зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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