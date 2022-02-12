"С кем бы из нынешних футболистов я мог себя сравнить? Сложно сказать, но думаю, что, наверное, с Месси. По стилю, по манере игры.

"Им нужно опуститься на землю". Заваров признался, кто из Динамо мог бы заиграть в команде Лобановского

Не буду говорить, что я был индивидуалистом – ведь на Месси играет вся команда. Мы играли коллективом", – сказал Заваров в программе "Вацко Live".

Напомним, Александр дебютировал в профессиональном футболе в 1977 году в составе луганской Зари. Впоследствии был ростовский СКА, возвращение в Зарю и переход в Динамо. В составе киевлян (с 1983 по 1988 годы) выиграл Кубок обладателей кубков, два чемпионата СССР и дважды Кубок и Суперкубок страны.

В 1988 году перебрался в Ювентус, с которым стал обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии. Завершал карьеру во французских Нанси и Сен-Дизье. За сборную СССР провел 41 матч, забил 6 голов и стал вице-чемпионом Европы 1988 года.

Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті