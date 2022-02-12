"З ким би з нинішніх футболістів я міг себе порівняти? Складно сказати, але думаю, що, напевно, з Мессі. За стилем, за манерою гри.

"Їм потрібно опуститися на землю ". Заваров зізнався, хто з Динамо міг би заграти в команді Лобановського

Не буду говорити, що я був індивідуалістом – адже на Мессі грає вся команда. Ми грали колективом", – сказав Заваров у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Олександр дебютував у професіональному футболі у 1977 році у складі луганської Зорі. Згодом був ростовський СКА, повернення у Зорю і перехід в Динамо. У складі киян (з 1983 по 1988 роки) виграв Кубок володарів кубків, два чемпіонати СРСР та двічі Кубок та Суперкубок країни.

У 1988-му перебрався в Ювентус, з яким став володарем Кубка УЄФА та Кубка Італії. Завершував кар'єру у французьких Нансі та Сен-Дізьє. За збірну СРСР провів 41 матч, забив 6 голів і став віце-чемпіоном Європи 1988 року.

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