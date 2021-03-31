"У сборной Казахстана уже много лет есть амбиции для того, чтобы набирать очки, чувствовать уверенность – уверенность в своих силах, но почему-то не удается.

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Пойдет ли Андрей Шевченко на эксперименты в матче с казахами? Мне сложно сказать. Экспериментировать некогда, потому что сборная Казахстана – серьезный соперник. Если слишком расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться до очень неважного результата. Думаю, – вряд ли.

Что могло бы помочь сборной Казахстана добиться как минимум ничейного результата? Не допускать простых ошибок, как это любит делать сборная Казахстана, – ошибок в своей штрафной площадке. И использовать те моменты, которые будут в игре. Надо работать на футбольном поле, думать и играть в футбол. Думаю, что игра выйдет хорошая, но Украина – фаворит", – сказал Заваров в комментарии Sports.kz.

Напомним, казахи встретятся с украинцами уже сегодня, 31 марта, в Киеве. Начало матча в 21:45.

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