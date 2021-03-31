"У збірної Казахстану вже багато років є амбіції для того, щоб набирати очки, відчувати впевненість – впевненість в своїх силах, але чомусь якось не вдається.

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Чи піде Андрій Шевченко на експерименти в матчі з казахами? Мені складно сказати. Експериментувати немає коли, тому що збірна Казахстану – серйозний суперник. Якщо надто розслабитися і експериментувати, можна доекспериментуватись до дуже поганого результату. Думаю, – навряд чи.

Що могло б допомогти збірній Казахстану домогтися як мінімум нічийного результату? Не припускатися простих помилок, як це любить робити збірна Казахстану, – помилок у своєму штрафному майданчику. І використовувати ті моменти, які будуть у грі. Треба працювати на футбольному полі, думати і грати в футбол. Думаю, що гра вийде хороша, але Україна – фаворит", – сказав Заваров у коментарі Sports.kz.

Нагадаємо, казахи зустрінуться з українцями вже сьогодні, 31 березня, у Києві. Початок матчу о 21:45.

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