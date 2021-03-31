Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассчитывает на победу в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года против казахов.

"После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат нас не удовлетворил. Но мы сделали выводы из этого матча.

"Казахстан сильнее Финляндии": Буряк предостерег "сине-желтых" от недооценки соперника

Надеемся уверенно победить Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе. Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим", – сказал Матвиенко в комментарии "Футбол 1".

Напомним, подопечные Шевченко сыграют с казахами уже сегодня, 31 марта. Начало встречи в 21:45.

Украина – Казахстан: анонс матча отбора к ЧМ-2022