"Против Казахстана сыграем иначе": Матвиенко заинтриговал перед матчем отбора к ЧМ-2022
09:18 - Читати українською
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассчитывает на победу в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года против казахов.
"После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат нас не удовлетворил. Но мы сделали выводы из этого матча.
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Надеемся уверенно победить Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе. Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим", – сказал Матвиенко в комментарии "Футбол 1".
Напомним, подопечные Шевченко сыграют с казахами уже сегодня, 31 марта. Начало встречи в 21:45.
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