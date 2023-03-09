Защитник Лестера Янник Вестергор был отстранен от тренировок основной команды после критики в адрес главного тренера команды Брендана Роджерса. Об этом информирует The Athletic.

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Несколько дней назад Вестергор дал интервью EkstraBladet, в котором сказал, что считает странным факт отсутствия у него игровой практики. "Я действительно чувствовал себя нужным Роджерсу. Когда я был в Саутгемптоне, он убедил меня в необходимости перехода в Лестер. Тренер и клуб точно знали, какого игрока они покупают, они знали о моих сильных и слабых сторонах. Поэтому я не понимаю, почему я внезапно стал непригодным. Это странно", – заявил Вестергор.

30-летний футболист не выходил на поле с января 2022 года, и в этом сезоне провел всего три матча в кубковых турнирах.