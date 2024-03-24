Центрбек "сине-желтых" Денис Попов высказался относительно предстоящего противостояния с исландцами в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"До матча с исландцами осталось несколько дней. Мы разобрали их игру и будем еще разбирать, сказал тренер. Наверное, есть что добавить. Поэтому будем готовиться.

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Исландия – одна из тех сборных, которые навязывают верховую борьбу. Должны быть готовыми к этому и физически, и ментально. Нам очень нужна поддержка болельщиков, которые дают нам дополнительный импульс, гонят нас вперед. Приглашаем их на матч. Приходите", – цитирует Попова официальный сайт УАФ.

Напомним, финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Старт встречи в 21:45 по Киеву.

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