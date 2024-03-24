Оборонець "синьо-жовтих" Денис Попов висловився щодо майбутнього протистояння з ісландцями у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"До матчу з ісландцями залишилося декілька днів. Ми розібрали їхню гру й будемо ще розбирати, сказав тренер. Напевно, є що додати. Тож будемо готуватися.

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Ісландія – одна з тих збірних, які нав'язують верхову боротьбу. Маємо бути готовими до цього й фізично, і ментально. Нам дуже потрібна підтримка вболівальників, які дають нам додатковий імпульс, женуть нас уперед. Запрошуємо їх на матч. Приходьте", – цитує Попова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, фінальний матч плей-офф відбору Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Старт зустрічі о 21:45 за Києвом.

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