Центральный защитник Руха Эльхаджи Диав продолжит карьеру в Лавале, сообщает официальный сайт французской команды.

Рух объявил об уходе своего капитана

27-летний защитник будет выступать за представителя второго по силе французского дивизиона на правах аренды. Срок соглашения – один год.

Напомним, сенегалец перешел во львовский клуб этой зимой, но из-за российского вторжения так и не сыграл за Рух в официальных матчах. В марте Диав на правах аренды перебрался в польскую Арку, за которую провел 6 матчей. Его контракт с "желто-черными" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, чемпионат Франции не чужд для Диава – в свое время он успел поиграть за Анже и Кан. Лаваль по итогам прошлого сезона занял первую строчку в третьем дивизионе и завоевал право выступать в Лиге 2.

Россия напала на Украину: Динамо определилось с ЛЧ, страх рашистов на Юге, оригинальная пропаганда оккупантов (LIVE)