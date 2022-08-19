Ще один наш співвітчизник – Петро Стасюк – спробує легіонерського хліба.

Український захисник Петро Стасюк перейшов у Сабаїл, повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.

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27-річний оборонець перебрався у нову команду у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на один рік.

Нагадаємо, Стасюк розпочав професіональну кар'єру у стрийські Скалі у 2012 році. Встиг пограти за Балкани, одеську Жемчужину та Минай. Останнім його клубом був Маріуполь. Цікаво, що у літнє міжсезоння Петро провів передсезонні збори у складі донецького Шахтаря під керівництвом Ігора Йовічевича, однак не підійшов хорватському фахівцю. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч.

До слова, Стасюк стане в Сабаїлі вже другим українцем – раніше "леви" підписали на правах оренди з Шахтаря чемпіона світу U-20 Максима Чеха.

Сабаїл на старті нового сезону чемпіонату Азербайджану зазнав двох поразок і після 2-х турів йде у турнірній таблиці без очок на восьмій сходинці.

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