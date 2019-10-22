Защитник Манчестер Юнайтед Тейлор впервые вышел на поле после тяжелой болезни

19-летний Макс Тейлор сыграл в официальном матче после победы над страшным недугом.

Защитник молодежной команды Манчестер Юнайтед Макс Тейлор впервые появился на поле с момента, когда у него был диагностирован рак, сообщает клубный Твиттер.

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Защитник появился на поле на 37-й минуте матча против Суонси, заменив травмированного Тедена Менги. К слову, молодежная команда "красных дьяволов" победила соперника со счетом 4:1.

Напомним, в феврале 19-летний игрок приступил к курсам химиотерапии и до осени ему удалось побороть болезнь. В сентябре Тейлор вернулся к тренировкам, а в понедельник впервые появился на поле в официальном матче.

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