Защитник Лиона Рафаэль в брутальном подкате едва не сломал соперника

Испания — 13:18 102
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"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і Роналду
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Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИИспания — 12:19 373
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Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в РеалИспания — 11:15 336
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Атлетико – Барселона: Коутиньо пропустит матч, Дембеле попал в заявкуИспания — 10:25 66
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УЕФА прокомментировал скандал вокруг возможного нарушения Рамосом антидопинговых нормЛига чемпионов — 10:12 123
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