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Защитник Лиона Рафаэль в брутальном подкате едва не сломал соперника

11:50 21 Читати українською
Защитник Лиона Рафаэль в брутальном подкате едва не сломал соперника
Рафаэль / фото: ФК Лион

В матче 14 тура чемпионата Франции Лион – Сент-Этьен случился жуткий эпизод, который мог завершиться серьезной травмой одного из игроков.

На 70-й минуте поединка Лион – Сент-Этьен защитник хозяев Рафаэль отпустил от себя мяч и не придумал ничего лучше прыжка двумя ногами в подкате в ноги Яну М'Вила. Арбитр поединка сразу показал 28-летнему экс-футболисту Манчестер Юнайтед красную карточку.

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Несмотря на удаление, Лион все же смог удержать победу со счетом 1:0.

Напомним, Лион и Шахтер 12 декабря сыграют в Харькове в рамках 6 тура Лиги чемпионов. Поединок во Франции завершился вничью 2:2.

Франция14 турЛюмьер (Лион)

Лион - Сент-Этьен: Пятница 23 ноября 2018

Лион
Матч окончен
1 : 0
Сент-Этьен
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Рафаэль Рафаэль Лион Лион Франция Видеоновости Лион - Сент-Этьен
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