Соперник Шахтера Лион минимально одолел Сент-Этьен в Лиге 1

В стартовом матче 14-го тура французской Лиги 1 соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Лион одержал домашнюю победу над Сент-Этьеном.

Франция, Лига 1, 14-й тур

Лион – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Денайер, 62

Удаление: Рафаэль, 70 (Л)

В первом тайме команды распределили роли: Лион больше контролировал мяч, а Сент-Этьен – чаще бил в сторону ворот. Однако, дивидендов ни "ткачи", ни "зеленые" получить от этого не смогли.

Ситуация изменилась на старте второй половины игры. На 62-й минуте Депай классно подал угловой, а Джейсон Денайер на ближней штанге опередил всех оппонентов и головой вколотил мяч в угол ворот. Испортить вечер болельщикам Лиона мог Рафаэль, который через 8 минут потерял мяч в простой ситуации и не придумал ничего лучшего, как "въехать" двумя ногами в М'Вила.

Однако, до конца встречи численное большинство Сент-Этьен реализовать так и не смог. Победа позволила Лиону подняться на вторую строчку в турнирной таблице, откуда его еще могут потеснить Лилль и Монпелье. Сент-Этьен пока идет пятым.