Захисник Ліона Рафаель у брутальному підкаті ледь не зламав суперника

В матчі 14 туру чемпіонату Франції Ліон – Сент-Етьєн трапився моторошний епізод, який міг завершитись серйозною травмою одного із гравців.

На 70-й хвилині поєдинку Ліон – Сент-Етьєн захисник господарів Рафаель відпустив від себе м'яч та не придумав нічого кращого, ніж стрибнути двома ногами у підкаті в ноги Яну М'Віла. Арбітр поєдинку одразу показав 28-річному екс-футболісту Манчестер Юнайтед червону картку.

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Попри вилучення Ліон все ж зміг втримати перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, Ліон та Шахтар 12 грудня зіграють у Харкові в рамках 6 туру Ліги чемпіонів. Поєдинок у Франції завершився унічию 2:2.