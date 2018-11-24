Захисник Ліона Рафаель у брутальному підкаті ледь не зламав суперника

Іспанія — 11:38 2055
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Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ
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Президент Леганеса прокоментувала можливість дострокового повернення Луніна в РеалІспанія — 11:14 814
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Атлетіко – Барселона: Коутінью пропустить матч, Дембеле потрапив у заявкуІспанія — 10:25 205
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УЄФА прокоментував скандал щодо ймовірного порушення Рамосом антидопінгових нормЛіга чемпіонів — 10:12 298
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Динамо цікавиться трьома гравцями Львова, – ТК ФутболУкраїна — 09:35 1417
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