Защитник Карпат Халль может продолжить карьеру в Польше

Карпаты могут отправить своего своего легионера в польскую Екстраклясу.

Вроцлавский Шленск намерен подписать защитника Карпат Тима Халля уже летом, сообщает sport.ua.

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На 23-летнего игрока сборной Люксембурга охотятся и другие клубы. Поляки хотели приобрести Тима еще во время зимнего трансферного окна, но для защитника это был бы третий клуб за сезон, поэтому Шленск бы не смог его заявить в чемпионате Польши.

Действующий контракт Тима с Карпатами рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Халль провел 25 матчей, в которых сумел отличиться голом.

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