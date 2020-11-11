Защитник Динамо Алан Аусси, который на правах аренды выступает за Торпедо-БелАЗ, рассказал об интересе от европейских клубов.

"Есть много клубов из Испании и Италии, которые проявили интерес ко мне, но сейчас я игрок Торпедо-БелАЗ. Должен сделать все возможное для клуба, а там посмотрим.

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Я всегда был большим фанатом Мальдини. Он посвятил свою жизнь Милану. Он легенда футбола. Всегда большое удовольствие смотреть его выступления перед матчами, это меня мотивирует. Я мог бы выступать в ОАЭ, если бы получил предложение от одного из ведущих клубов", – цитирует Аусси Gulf Today.

Заметим, Алан является воспитанником Шахтера, однако с 2018 года находится в системе Динамо. В сентябре Торпедо-БелАЗ подписал украинца на правах аренды – Аусси уже провел 4 поединка. Также 19-летний защитник сыграл 2 матча за молодежную сборную Украины U-19.

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