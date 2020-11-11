Оборонець Динамо Алан Ауссі, який на правах оренди виступає за Торпедо-БелАЗ, розповів про інтерес від європейських клубів.

"Є багато клубів з Іспанії та Італії, які проявляли інтерес до мене, але зараз я в Торпело-БелАЗ, а тому повинен зробити все можливе для цього клубу, а вже потім подивимося, що станеться.

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Я завжди був великим фанатом Мальдіні. Він присвятив своє життя Мілану. Він легенда футболу. Завжди велике задоволення дивитися його виступи перед матчами, це мене мотивує. Я міг би виступати в ОАЕ, якби отримав пропозицію від одного з провідних клубів", – цитує Ауссі Gulf Today.

Зауважимо, Алан є вихованцем Шахтаря, проте з 2018 року перебуває в системі Динамо. У вересні Торпедо-БелАз підписав українця на правах оренди – Ауссі вже провів 4 поєдинки. Також 19-річний оборонець зіграв 2 матчі за молодіжну збірну України U-19.

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