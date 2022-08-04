Защитник Динамо Сидклей снова отправится в аренду. Новым клубом 29-летнего игрока станет бразильская Куяба, сообщает Globo.

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Левый защитник уже прибыл в расположение команды Серии А, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Официально об аренде объявят в ближайшие дни.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро, однако не смог закрепиться в команде и выступал преимущественно в арендах – за Коринтианс и ПАОК. В прошлом сезоне провел за греков 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

К слову, после 20-ти туров Куяба идет в турнирной таблице бразильской Серии А в зоне вылета, занимая 17-ю строчку.

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* Сідклей у футболці Куяби