Оборонець Динамо Сідклей знову вирушитьу оренду. Новим клубом 29-річного гравця стане бразильська Куяба, повідомляє Globo.

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Лівий захисник вже прибув у розташування команди Серії А, щоб пройти медогляд і підписати контракт. Офіційно про оренду оголосять найближчими днями.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро, однак не зміг закріпитися у команді і виступав переважно в орендах – за Корінтіанс і ПАОК. Минулого сезону провів за греків 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

До слова, після 20-ти турів Куяба йде у турнірній таблиці бразильської Серії А у зоні вильоту, посідаючи 17-ту сходинку.

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* Сідклей у футболці Куяби