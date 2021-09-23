Игрок Баварии Буна Сарр согласился на предложение выступать за сборную Сенегала, сообщает издание Record. Футболист присоединится к лагерю сенегальцев уже на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

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По происхождению 29-летний защитник является гвинейцем, но большую часть своей жизни провел во Франции. За ни одну из национальных команд Буна еще не был заигран.

Напомним, летом 2020-го Бавария приобрела защитника у Марселя за 8 млн евро. В прошлом сезоне Бундеслиги Сарр сыграл в 8-ми поединках.

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